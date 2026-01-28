1 फेब्रुवारी 2026 रोजी 2026-27 या वर्षाचे बजेट जाहीर केले जाणार आहे.
Picture Credit: Pinterest
या बजेटचा मोबाईल इंडस्ट्रीवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाशी संबंधित सीमाशुल्क नियमांमध्ये सवलत देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
यासंबंधित प्रस्ताव देखील सादर करण्यात आला आहे.
Picture Credit: Pinterest
केंद्र सरकारने प्रस्ताव मान्य केल्यास स्मार्टफोनच्या किंमती प्रचंड कमी होण्याची शक्यता आहे.
Picture Credit: Pinterest
अर्थसंकल्प 2026 मंजूर झाल्यास स्मार्टफोन आणि गॅजेट्सच्या किंमती कमी होऊ शकतात.
Picture Credit: Pinterest
अर्थसंकल्प 2026 मंजूर झाल्यास ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे.
Picture Credit: Pinterest