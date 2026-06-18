पावसात बाईक दीर्घकाळ उघड्यावर पार्क करू नका.
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बॅटरी टर्मिनल्स नियमित स्वच्छ आणि कोरडे ठेवा.
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वायरिंग आणि कनेक्टरमध्ये पाणी साचू देऊ नका.
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बाईक धुतल्यानंतर इलेक्ट्रिकल भाग नीट पुसून घ्या.
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हेडलाइट, इंडिकेटर आणि स्विचेस नियमित तपासा.
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खोल पाण्यातून बाईक चालवणे शक्यतो टाळा.
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वायरिंगवर गंज दिसल्यास त्वरित दुरुस्ती करा.
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पावसाळ्यात वेळेवर सर्व्हिसिंग करणे महत्त्वाचे आहे.
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योग्य देखभाल केल्यास बाईकचे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स सुरक्षित आणि दीर्घकाळ टिकतात.
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