गाडीच्या टायरमध्ये अडकलेली छोटी खडी किती धोकादायक

Automobile

30 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

सामान्य बाब

बऱ्याचदा गाडी चालवताना टायरमध्ये छोट्या खडी अडकतात. पण, ही एक सामान्य गोष्ट आहे.

Picture Credit: Pinterest

क्षुल्लक वाटते

ही गोष्ट तुम्हाला क्षुल्लक वाटते, पण ती हळूहळू तुमच्या गाडीसाठी आणि तुमच्या जीवासाठी धोकादायक ठरु शकते. 

Picture Credit: Pinterest

उपाय

या समस्येवर उपाय काय ते जाणून घेऊया.

Picture Credit: Pinterest

गाडीच्या टायरमध्ये अडकलेले छोटे दगड क्षुल्लक वाटू शकतात. पण, त्यामुळे मोठे नुकसान होते.

छोटे दगड मोठे नुकसान

Picture Credit: Pinterest

टायरचा रबर कापला जातो. प्रत्येक फेऱ्याबरोबर तो धारदार दगड हळूहळू टायरच्या आतील रबर कापतो.

रबर कापला जातो

Picture Credit: Pinterest

दगडाच्या दाबामपळे टायरमध्ये एक लहान छिद्र पडते, ज्यामुळे हवा एकदम बाहेर पडण्याऐवजी हळूहळू बाहेर पडते. 

छिद्र पडते

\Picture Credit: Pinterest

उन्हाळ्यात टायर अधीच गरम असतात. दगडांवर घासल्याने तापमान आणखी वाढते. ज्यामुळे टायर फुटण्याचा धोका वाढतो.

टायर गरम असतात

\Picture Credit: Pinterest

भरधाव वेगाने जाणाऱ्या गाडीच्या टायरमध्ये अडकलेला दगड बाहेर पडून दुसऱ्या वाहनाची विंडशील्ड फोडू शकतो. 

विंडशील्ड फोडू शकतो

\Picture Credit: Pinterest

एका बाजूला दगड अडकल्यामुळे टायरचे वजन असंतुलित होते. ज्यामुळे वाहन एका बाजूला ओढले जाते.

टायरचे वजन असंतुलित होते

\Picture Credit: Pinterest

जास्त वेगात हे सर्वात धोकादायक बनते, जर गाडी ताशी ८०-१०० किमी वेगाने धावत असेल तर समस्या आणखी गंभीर होऊ शकते.

वेग वाढला की समस्या वाढते

\Picture Credit: Pinterest

अशा परिस्थितीत घरातून बाहेर पडण्यापूर्वी तुमच्या गाडीच्या टायरमधील हवेचा दाब योग्य ठेवा.

हवेचा दाब चेक करा

\Picture Credit: Pinterest

टायरमध्ये खडे अडकण्याचा धोका कमी होतो आणि जरी ते अडकले तरी होणारे नुकसान कमी होते. 

धोका कमी असतो

\Picture Credit: Pinterest

बाईकला ‘पल्सर’ हे नाव का दिले?

पुढे वाचा