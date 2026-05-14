Public WiFi वापरताना किती धोका असतो?

14 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Public WiFi म्हणजे काय?

Mall, Airport, Cafe किंवा Railway Station मध्ये मिळणारं Free Internet म्हणजे Public WiFi.

Hackers ची नजर

Unsecured WiFi वर Hackers तुमचा Data सहज Track करू शकतात.

Password चोरी होण्याचा धोका

Banking Apps, Email किंवा Social Media Password Leak होऊ शकतात.

काही Hackers Fake WiFi तयार करतात आणि लोकांची माहिती चोरतात.

Fake WiFi Networks

Public WiFi वर UPI किंवा Online Banking वापरणं धोकादायक ठरू शकतं.

Banking Transactions टाळा

फोन Auto Connect झाला तर नकळत Unsafe Network ला जोडला जाऊ शकतो.

Auto Connect Feature बंद ठेवा

VPN वापरल्यास तुमचा Internet Data Encrypt होतो आणि सुरक्षा वाढते.

VPN का महत्त्वाचं?

Website URL मध्ये “HTTPS” असेल तर Connection तुलनेने सुरक्षित असतं.

HTTPS Website वापरा

