तुमचा नंबर Spam Callers पर्यंत कसा पोहोचतो? जाणून घ्या कारणे

Science Technology

24 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

ऑनलाइन फॉर्ममधून माहिती मिळते

अनेक वेबसाइट्स आणि अॅप्सवर नंबर टाकल्यावर तो विविध डेटाबेसमध्ये जमा होऊ शकतो.

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डेटा शेअरिंगचा परिणाम

काही सेवा वापरताना दिलेली माहिती तृतीय पक्षांसोबत शेअर केली जाऊ शकते.

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लीक झालेल्या डेटाबेसचा वापर

सायबर हल्ल्यांमध्ये चोरी झालेली संपर्क माहिती स्पॅमर्सपर्यंत पोहोचू शकते.

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काही कॉलर्स संगणकीय पद्धतीने यादृच्छिक क्रमांकांवर कॉल करतात.

रँडम नंबर डायलिंग

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सार्वजनिक प्रोफाइलवर नंबर दिसत असल्यास तो सहज मिळू शकतो.

सोशल मीडियावरील माहिती

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लकी ड्रॉ किंवा ऑफर्ससाठी दिलेले नंबर मार्केटिंग यादीत जाऊ शकतात.

ऑनलाइन स्पर्धा आणि ऑफर्स

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काही अॅप्स कॉन्टॅक्ट्स किंवा फोन माहितीचा प्रवेश मागतात.

अॅप परवानग्या कारणीभूत ठरू शकतात

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एकदा कॉल उचलल्यावर किंवा प्रतिसाद दिल्यावर तुमचा नंबर सक्रिय असल्याचे स्पॅमर्सना समजू शकते.

नंबर सक्रिय असल्याची खात्री

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स्पॅम कॉल्स पूर्णपणे टाळणे कठीण असले तरी वैयक्तिक माहिती जपून शेअर करणे, अॅप परवानग्या तपासणे आणि संशयास्पद कॉल्सपासून सावध राहणे महत्त्वाचे आहे.

 कॉल्सपासून सावध 

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