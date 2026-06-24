अनेक वेबसाइट्स आणि अॅप्सवर नंबर टाकल्यावर तो विविध डेटाबेसमध्ये जमा होऊ शकतो.
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काही सेवा वापरताना दिलेली माहिती तृतीय पक्षांसोबत शेअर केली जाऊ शकते.
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सायबर हल्ल्यांमध्ये चोरी झालेली संपर्क माहिती स्पॅमर्सपर्यंत पोहोचू शकते.
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काही कॉलर्स संगणकीय पद्धतीने यादृच्छिक क्रमांकांवर कॉल करतात.
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सार्वजनिक प्रोफाइलवर नंबर दिसत असल्यास तो सहज मिळू शकतो.
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लकी ड्रॉ किंवा ऑफर्ससाठी दिलेले नंबर मार्केटिंग यादीत जाऊ शकतात.
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काही अॅप्स कॉन्टॅक्ट्स किंवा फोन माहितीचा प्रवेश मागतात.
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एकदा कॉल उचलल्यावर किंवा प्रतिसाद दिल्यावर तुमचा नंबर सक्रिय असल्याचे स्पॅमर्सना समजू शकते.
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स्पॅम कॉल्स पूर्णपणे टाळणे कठीण असले तरी वैयक्तिक माहिती जपून शेअर करणे, अॅप परवानग्या तपासणे आणि संशयास्पद कॉल्सपासून सावध राहणे महत्त्वाचे आहे.
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