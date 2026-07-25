मानाचा वारकरी निवडीचे नियम आणि धार्मिक महत्त्व

Religion

25 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

निवडीचे प्रमुख निकष 

ती व्यक्ती प्रत्यक्ष पायी वारी करून पंढपुरात आलेली असावी. तसेच महापूजा ही पती पत्नीच्या हस्ते करण्याची असल्याने ते वारकरी दांपत्य असणे अनिवार्य असते.

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ती व्यक्ती खरी वारकरी असावी, तिच्या गळ्यात तुळशीची माळ असावी आणि ती नियमितपणे पंढरीची वारी करणारी असावी. तसेच या पूर्वी कधीही विठ्ठलाच्या शासकीय पूजेचा बहुमान मिळालेला नसावा.

गळ्यात तुळशीची माळ असणे

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पारदर्शक निवड

या निवडीमध्ये कोणताही राजकीय, सामाजिक किंवा आर्थिक प्रभाव चालत नाही. एकादशीच्या मध्यरात्री 1 ते 1.30 च्या सुमारास मंदिर समितीचे अधिकारी दर्शन रांगेतील एका विशिष्ट क्रमांकावर असलेल्या वारकरी दांपत्याची निवड करतात. निवड झालेल्या वारकऱ्यांना लगेचच सुरक्षा व्यवस्थेत मंदिरात आणले जाते.

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एकादशीच्या पहाटे 2.30 ते 3 या वेळेत होणाऱ्या मुख्य शासकीय महापूजेत हे वारकरी दांपत्य राज्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पत्नीसोबत थेट विठ्ठल रुक्मिणीच्या मूर्तीची पूजा करतात. 

महापुजेचा बहुमान आणि सत्कार

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पूजेनंतर राज्य सरकार आणि मंदिर समितीच्या वतीने या वारकरी दांपत्याचा एसटी महामंडळाचा वर्षभराचा मोफत प्रवासाचा पास, सन्मानचिन्ह, शाल आणि श्रीफळ देऊन भव्य सत्कार करण्यात येतो

पूजेनंतर सत्कार

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या परंपरेचे मुख्य वैशिष्ट्य 

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हिंदू धर्मातील अनेक मोठ्या मंदिरामध्ये व्ही. आय. पी संस्कृती पाहायला मिळते. परंतु पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात राजा आणि रंक एकाच पातळीवर उभे राहतात.

विठुरायाची पूजा

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राज्याचा मुख्यंत्री आणि शेतात राबणारा एक सामान्य वारकरी एकाच वेळी, एकाच पाटावर बसून विठुरायाची पूजा करतात. 

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