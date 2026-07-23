या दिवसापासून भगवान श्रीविष्णू चार महिन्यांच्या योगनिद्रेत जातात, अशी धार्मिक मान्यता आहे. याच काळाला चातुर्मासाची सुरुवात मानली जाते.
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लाखो वारकरी संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम यांच्या पालख्यांसह पंढरपूर येथे विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी पायी वारी करतात.
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भाविक या दिवशी उपवास करून विठ्ठलाचे नामस्मरण, भजन, कीर्तन आणि हरिपाठ करतात. यामुळे मनाला शांतता आणि आध्यात्मिक समाधान मिळते.
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घरोघरी तसेच मंदिरांमध्ये विठ्ठल-रुक्मिणीची विशेष पूजा, अभिषेक आणि आरती केली जाते. दिवसभर भक्तिमय वातावरण असते.
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आषाढी एकादशीपासून चातुर्मास सुरू होतो. या काळात अनेक जण सात्त्विक आहार, संयम आणि धार्मिक व्रतांचे पालन करतात.
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वारी ही केवळ धार्मिक यात्रा नसून समानता, सेवा, शिस्त, एकता आणि भक्तीचा संदेश देणारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा आहे.
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आषाढी एकादशी श्रद्धा, संयम, सेवा, सदाचार आणि सामूहिक भक्तीचे महत्त्व अधोरेखित करते.
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