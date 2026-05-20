आजकाल आपले जीमेल हे केवळ ईमेल पाठवण्याचे साधन राहिलेले नाही.
उलट ते आपल्या नोकऱ्या, अभ्यास आणि महत्त्वाच्या कागदपत्रांचे डिजिटल घर बनले आहे.
जसजसे ईमेल, फोटो आणि फाईल्स वाढत जातात, तसतसे एके दिवशी अचानक स्क्रीनवर एक संदेश दिसतो. तुमची स्टोरेज जवळपास भरली आहे.
पण, याबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही, जीमेल स्टोरेज सहजपणे वाढवता येते.
जर तुम्हाला अधिक स्टोरेजची गरज असेल, तर तुम्ही गूगल वन प्लॅन घेऊ शकता.
हे भारतात परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध आहेत. तुम्हाला दरमहा २१० रुपयांमध्ये सुमारे २०० जीबी स्टोरेज मिळते.
अनावश्यक ईमेल हटवून जागा मोकळी करता येते.
दर २-३ महिन्यांनी एकदा स्टोरेज चेक करणे आवश्यक आहे.
तुम्ही जर थोडी थोडी क्लिनिंग करत राहिलात, तर तुम्हाला स्टोरेज भरले आहे, असा मेसेज कधीच येणार नाही.
