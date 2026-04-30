तुम्ही हायड्रेट आहात की नाही?  जाणून घ्या!

30 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

 हायड्रेट असणे फार महत्त्वाचे 

शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी हायड्रेट असणे फार महत्त्वाचे असते.

पण, आपण हायड्रेट आहोत की नाही? कसे ओळखावे?

हायड्रेट आहोत की नाही?

लघवीचा रंग गडद पिवळा असल्यास ते शरीरातील पाण्याच्या कमतरतेचे लक्षण आहे.

लघवीचा रंग

वारंवार तहान लागणे हे शरीरात पाण्याची कमतरता असल्याचे लक्षण आहे.

तहान लागणे

पाण्याच्या कमतरतेमुळे डोकेदुखी आणि चक्कर येऊ शकते.

डोकेदुखी

शरीरातील पाण्याच्या कमतरतेमुळे त्वचेचा कोरडेपणा आणि ओठ फुटण्याची समस्या वाढते. 

कोरडेपणा

शरीरातील पाण्याची कमतरता टाळण्यासाठी दिवसभरात पुरेसे पाणी, नारळाचे पाणी आणि फळांचे सेवन करा.

पाणी आणि फळे

