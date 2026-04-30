शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी हायड्रेट असणे फार महत्त्वाचे असते.
पण, आपण हायड्रेट आहोत की नाही? कसे ओळखावे?
लघवीचा रंग गडद पिवळा असल्यास ते शरीरातील पाण्याच्या कमतरतेचे लक्षण आहे.
वारंवार तहान लागणे हे शरीरात पाण्याची कमतरता असल्याचे लक्षण आहे.
पाण्याच्या कमतरतेमुळे डोकेदुखी आणि चक्कर येऊ शकते.
शरीरातील पाण्याच्या कमतरतेमुळे त्वचेचा कोरडेपणा आणि ओठ फुटण्याची समस्या वाढते.
शरीरातील पाण्याची कमतरता टाळण्यासाठी दिवसभरात पुरेसे पाणी, नारळाचे पाणी आणि फळांचे सेवन करा.
