ऑनलाइन व्यवहार आणि अकाउंट सुरक्षित ठेवण्यासाठी वापरला जाणारा एक तात्पुरता कोड.
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बँक, कंपनी किंवा कस्टमर केअरचे प्रतिनिधी असल्याचे सांगून संपर्क साधतात.
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खोट्या कारणांमुळे OTP शेअर करण्यास भाग पाडले जाते.
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फसवणूक करणाऱ्यांना तुमच्या अकाउंटमध्ये प्रवेश मिळू शकतो.
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काही जण बनावट वेबसाइटवर माहिती भरायला लावतात आणि OTP मिळवतात.
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कोणालाही OTP सांगू नका, मग तो स्वतःला बँक कर्मचारी म्हणत असला तरी.
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घाई करणे, धमकी देणे किंवा बक्षिसाचे आमिष दाखवणे ही फसवणुकीची सामान्य चिन्हे आहेत.
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ओळख न देता वेबसाईट किंवा Appमध्ये लॉग इन केल्यास फसवणूक होऊ शकते.
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त्याचप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध करुन दिले जाणारे वायफाय वापरणे. यामुळे आपला डेटा लिक होतो.
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