मॅपला कसे कळते पुढे ट्रॅफिक आहे

Science Technology

01 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

तुम्हाला माहिती नसेल?

तुम्ही गुगल म्पॅस वापरत असाल. पण, तुम्हाला माहिती आहे का मॅपला कसे कळते कुठे ट्रॅफिक आहे.

मोबाईल लोकेशन

पहिला स्त्रोत तुमचा फोन स्वत:च आहे. स्मार्टफोनवर लोकेशन चालू केल्यास गूगलला तुमच्या स्थानाबद्दल आणि हालचालींबद्दल डेटा मिळतो.

लाखो वापरकर्त्यांचा डेटा

गुगल मॅप्स एकाच व्यक्तीच्या डेटाचा विचार करत नाही, तर त्याच रस्त्यावरुन प्रवास करणाऱ्या हजारो वापरकर्त्यांचा सरासरी वेग आणि स्थानाची गणना करते.

जर रस्त्यावर वाहने खूप हळू चालत असतील तर तिथे वाहतूक कोंडी झाली आहे हे गुगलला समजते.

वेगातील बदल

गुगल मॅप्स सतत अद्ययावत होत असते. म्हणजेच रस्त्यावरील वाहतूक बदलताच नकाशावरील मार्गाचा रंगही बदलतो.

रिअल - टाइम डेटा

लोक गुगल मॅप्सवर अपघात, बांधकाम, रस्ता बंद यांसारख्या गोष्टींची नोंद करतात. ज्यामुळे वाहतुकीची परिस्थिती अधिक अचूक होते.

वापरकर्त्यांचे अहवाल

वाहतूक सिग्नल, रस्त्यांवरील सेन्सर आणि परिवहन विभागांकडून मिळालेला डेटा देखील समाविष्ट करते. 

रस्त्यावरील सेन्सर्स

