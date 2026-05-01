तुम्ही गुगल म्पॅस वापरत असाल. पण, तुम्हाला माहिती आहे का मॅपला कसे कळते कुठे ट्रॅफिक आहे.
पहिला स्त्रोत तुमचा फोन स्वत:च आहे. स्मार्टफोनवर लोकेशन चालू केल्यास गूगलला तुमच्या स्थानाबद्दल आणि हालचालींबद्दल डेटा मिळतो.
गुगल मॅप्स एकाच व्यक्तीच्या डेटाचा विचार करत नाही, तर त्याच रस्त्यावरुन प्रवास करणाऱ्या हजारो वापरकर्त्यांचा सरासरी वेग आणि स्थानाची गणना करते.
जर रस्त्यावर वाहने खूप हळू चालत असतील तर तिथे वाहतूक कोंडी झाली आहे हे गुगलला समजते.
गुगल मॅप्स सतत अद्ययावत होत असते. म्हणजेच रस्त्यावरील वाहतूक बदलताच नकाशावरील मार्गाचा रंगही बदलतो.
लोक गुगल मॅप्सवर अपघात, बांधकाम, रस्ता बंद यांसारख्या गोष्टींची नोंद करतात. ज्यामुळे वाहतुकीची परिस्थिती अधिक अचूक होते.
वाहतूक सिग्नल, रस्त्यांवरील सेन्सर आणि परिवहन विभागांकडून मिळालेला डेटा देखील समाविष्ट करते.
