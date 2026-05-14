45 व्या वर्षीही 25 ची कशी दिसते Shweta Tiwari? 

14 May 2026

Author:  नितिन कुऱ्हे

वयाला दिला चकवा

वयाची 40 ओलांडली तरी श्वेता तिवारी आजही तितकीच फिट आणि तरुण दिसते.

साधी जीवनशैली

महागड्या डाएटपेक्षा श्वेता साध्या आणि संतुलित घरगुती अन्नाला प्राधान्य देते.

रात्रीचं हलकं जेवण

श्वेताच्या फिटनेसचं मुख्य रहस्य तिच्या रात्रीच्या जेवणात दडलं आहे.

खिचडीची जादू

ती रात्रीच्या जेवणात आवडीने 'देसी खिचडी' खाते, जी पचायला अतिशय हलकी असते.

 डाळ-तांदळाची खिचडी फायबर आणि प्रोटीनचा उत्तम स्रोत असल्याने वजन नियंत्रित राहते.

सुपरफूड खिचडी

केवळ आहारच नाही, तर दररोज व्यायाम करणे हा तिच्या दिनचर्येचा अविभाज्य भाग आहे.

नियमित वर्कआउट

श्वेता स्वतःला फिट ठेवण्यासाठी योगासने, कार्डिओ आणि स्ट्रेंथ ट्रेनिंगचा समतोल राखते.

योगा आणि कार्डिओ

ताजी त्वचा आणि एनर्जीसाठी ती दिवसभर भरपूर पाणी पिण्यावर भर देते.

पाण्याचे महत्त्व

वळेवर जेवण आणि पुरेशी झोप हेच तिच्या चिरतरुण सौंदर्याचे खरे सूत्र आहे.

शिस्तबद्ध दिनचर्या

