अनेकांना वाटतं की टाकीत एक वेगळा "Reserve Tank" असतो. प्रत्यक्षात, बहुतेक आधुनिक बाइक्समध्ये तसं नसतं. हे फक्त इंधनाची उरलेली पातळी दर्शवणारे फीचर असते.
Picture Credit : Pinterest
रिझर्व्हमध्ये किती इंधन उरतं, हे प्रत्येक बाईकच्या मॉडेलनुसार वेगळं असतं. काही बाइक्समध्ये ते सुमारे 1 ते 3 लिटर असू शकतं.
Picture Credit : Pinterest
हे बाईकच्या मायलेज, इंजिन आणि राइडिंग स्टाइलवर अवलंबून असतं. त्यामुळे रिझर्व्ह लागल्यानंतर ठरावीक अंतर चालेल, याची हमी नसते.
Picture Credit : Pinterest
होय, पण पूर्णपणे नाही. Fuel Gauge आणि Low Fuel Warning हे अंदाज देतात. शक्य तितक्या लवकर पेट्रोल भरणेच योग्य.
Picture Credit : Pinterest
नेहमी रिझर्व्हवर बाइक चालवणं टाळा. टाकीतील तळाशी असलेले सूक्ष्म कण किंवा अशुद्धी फ्युएल सिस्टिमवर परिणाम करू शकतात.
Picture Credit : Pinterest
जुन्या बाइक्समध्ये ON–RES–OFF असा फ्युएल कॉक असायचा. अनेक आधुनिक बाइक्समध्ये मात्र इलेक्ट्रॉनिक Fuel Injection आणि Low Fuel Indicator दिला जातो.
Picture Credit : Pinterest
– टाकी पूर्ण रिकामी होऊ देऊ नका. – Low Fuel Warning दिसताच पेट्रोल भरून घ्या. – लांब प्रवासापूर्वी टाकीतील इंधन तपासा.
Picture Credit : Pinterest
Reserve Fuel हा अतिरिक्त टँक नसतो. तो फक्त उरलेल्या इंधनाची सूचना असते. त्यामुळे Warning आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर पेट्रोल भरल्यास प्रवास सुरक्षित आणि निर्धास्त होतो.
Picture Credit : Pinterest