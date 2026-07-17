Bike मध्ये Reserve Fuel खरंच किती असतं? प्रत्येक रायडरने जाणून घ्यायलाच हवं!

Automobile

17 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

अनेकांना वाटतं की टाकीत एक वेगळा "Reserve Tank" असतो. प्रत्यक्षात, बहुतेक आधुनिक बाइक्समध्ये तसं नसतं. हे फक्त इंधनाची उरलेली पातळी दर्शवणारे फीचर असते.

Reserve Fuel म्हणजे काय?

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रिझर्व्हमध्ये किती इंधन उरतं, हे प्रत्येक बाईकच्या मॉडेलनुसार वेगळं असतं. काही बाइक्समध्ये ते सुमारे 1 ते 3 लिटर असू शकतं.

किती इंधन शिल्लक असतं?

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हे बाईकच्या मायलेज, इंजिन आणि राइडिंग स्टाइलवर अवलंबून असतं. त्यामुळे रिझर्व्ह लागल्यानंतर ठरावीक अंतर चालेल, याची हमी नसते.

किती किमी चालू शकते?

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होय, पण पूर्णपणे नाही. Fuel Gauge आणि Low Fuel Warning हे अंदाज देतात. शक्य तितक्या लवकर पेट्रोल भरणेच योग्य.

Fuel Gauge वर विश्वास ठेवावा का?

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नेहमी रिझर्व्हवर बाइक चालवणं टाळा. टाकीतील तळाशी असलेले सूक्ष्म कण किंवा अशुद्धी फ्युएल सिस्टिमवर परिणाम करू शकतात.

वारंवार Reserve वर चालवणं योग्य आहे का?

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जुन्या बाइक्समध्ये ON–RES–OFF असा फ्युएल कॉक असायचा. अनेक आधुनिक बाइक्समध्ये मात्र इलेक्ट्रॉनिक Fuel Injection आणि Low Fuel Indicator दिला जातो.

जुनी आणि नवी बाईकमध्ये फरक

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– टाकी पूर्ण रिकामी होऊ देऊ नका. – Low Fuel Warning दिसताच पेट्रोल भरून घ्या. – लांब प्रवासापूर्वी टाकीतील इंधन तपासा.

काय कराल?

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Reserve Fuel हा अतिरिक्त टँक नसतो. तो फक्त उरलेल्या इंधनाची सूचना असते. त्यामुळे Warning आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर पेट्रोल भरल्यास प्रवास सुरक्षित आणि निर्धास्त होतो.

निष्कर्ष

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