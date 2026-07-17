किंमत: ₹17,999 पासून* Dimensity 7300 Ultra चिपसेट, 120Hz AMOLED डिस्प्ले आणि जलद टच रिस्पॉन्समुळे गेमिंगचा अनुभव अधिक स्मूथ मिळतो.
Picture Credit : Pinterest
किंमत: ₹15,999 पासून* Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर, 6000mAh बॅटरी आणि 120Hz AMOLED डिस्प्ले. लांब गेमिंग सेशनसाठी योग्य पर्याय.
Picture Credit : Pinterest
किंमत: ₹18,999 पासून* Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर, क्लीन Nothing OS आणि स्थिर परफॉर्मन्समुळे गेमिंगसोबत मल्टिटास्किंगही सहज होते.
Picture Credit : Pinterest
किंमत: ₹16,499 पासून* Dimensity 7300 चिपसेट, मोठी बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंगमुळे दीर्घकाळ गेमिंगचा आनंद घेता येतो.
Picture Credit : Pinterest
किंमत: ₹19,999 पासून* 120Hz pOLED डिस्प्ले, दमदार बॅटरी आणि जवळपास Stock Android अनुभव. गेमिंगसोबत रोजच्या वापरासाठीही चांगला पर्याय.
Picture Credit : Pinterest
– शक्तिशाली प्रोसेसर – किमान 8GB RAM – 120Hz Refresh Rate – मोठी बॅटरी – चांगली Cooling System
Picture Credit : Pinterest
High Performance: POCO X7 5G Best Battery: iQOO Z10x 5G Value for Money: realme P3 5G Smooth Experience: CMF Phone 2 Pro All-rounder: Moto G86 Power 5G
Picture Credit : Pinterest
₹20 हजारांच्या बजेटमध्येही दमदार गेमिंग स्मार्टफोन मिळू शकतात. गेमिंगसोबत डिस्प्ले, बॅटरी, RAM आणि सॉफ्टवेअर अनुभवाचाही विचार करून योग्य फोन निवडा.
Picture Credit : Pinterest