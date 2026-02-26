फक्त फोटोच्या मदतीने शोधू शकता मित्राचं लोकेशन

Technology

26 February 2026

Author:  वेद बर्वे

आता एक फोटोही तुम्हाला एखाद्याचं लोकेशन शोधायला  मदत करु शकतो

फोटोवरुन लोकेशन

फोटोवरुन लोकेशन शोधून काढायचं असेल तर एक सिंपल  प्रोसेस करावी लागेल

सिंपल प्रोसेस

ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर काही असे टूल्स आहेत जे तुम्हाला या कामात मदत करतील

ऑनलाईन टूल्स

लोकेशन ट्रॅकर

तुम्हाला फोटोच्या मदतीने मित्र,  घरचे किंवा गलफ्रेंडचे लोकेशन शोधायचे असल्यास फॉलो करा ही ट्रीक

Pic2Map

Pic2Map नावाच्या ऑनलाईन साईटवर, तुम्ही फोटोच्या मदतीने एखाद्याचं लोकेशन शोधू शकता

डेटाबेस महत्वाचा

Pic2Map टूल फक्त त्याच्या  डेटाबेसमधील फोटोंचेच  लोकेशन ट्रॅक करु शकतो

EXIF Data

त्याला EXIF Data म्हणतात, ज्यात फोटो, नाव, नंबर, GPS लोकेशनचा सर्व रेकॉर्ड असतो

सावधान!

Pic2Map वा अन्य अशाप्रकारच्या कुठल्याही ठिकाणी रजिस्टर  करताना प्रायव्हसी, सेफ्टी फिचर्स  चेक करुन घ्या

