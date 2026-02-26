Picture Credit: Pinterest
ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर काही असे टूल्स आहेत जे तुम्हाला या कामात मदत करतील
तुम्हाला फोटोच्या मदतीने मित्र, घरचे किंवा गलफ्रेंडचे लोकेशन शोधायचे असल्यास फॉलो करा ही ट्रीक
Pic2Map नावाच्या ऑनलाईन साईटवर, तुम्ही फोटोच्या मदतीने एखाद्याचं लोकेशन शोधू शकता
Pic2Map टूल फक्त त्याच्या डेटाबेसमधील फोटोंचेच लोकेशन ट्रॅक करु शकतो
त्याला EXIF Data म्हणतात, ज्यात फोटो, नाव, नंबर, GPS लोकेशनचा सर्व रेकॉर्ड असतो
Pic2Map वा अन्य अशाप्रकारच्या कुठल्याही ठिकाणी रजिस्टर करताना प्रायव्हसी, सेफ्टी फिचर्स चेक करुन घ्या
