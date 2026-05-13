ABS म्हणजे ANti Lock Braking System. ब्रेक मारताना चाक लॉक होऊ नये म्हणून ही सिस्टीम मदत करते.
सामान्य Braking मध्ये Wheel Lock होऊ शकते आणि बाईक घसरु शकते.
BS Brake Pressure पटकन नियंत्रित करते. त्यामुळे Wheel Grip कायम राहतो.
ओल्या रस्त्यावर अचानक Brake मारताना ABS Bike Stable ठेवण्यास मदत करते.
ABS मुळे Bike घसरण्याचा धोका कमी होतो, विशेषत:High Speed वर.
नवीन Riders Panic Braking करतात. ABS अशावेळी Control टिकवून ठेवते.
Single Channel फक्त Front Wheel वर काम करते. Dual Channel Front आणि Rear दोन्ही Wheels वर काम करते.
भारतामध्ये १२५cc पेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या बाईकमध्ये ABS अनिवार्य आहे.
किंमत थोडी वाढू शकते, पण सेफ्टी समोर हा खर्च खूपच कमी आहे.
