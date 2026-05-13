Bike मध्ये ABS असणे किती महत्त्वाचे?

Automobile

13 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

ABS म्हणजे काय?

ABS म्हणजे ANti Lock Braking System. ब्रेक मारताना चाक लॉक होऊ नये म्हणून ही सिस्टीम मदत करते.

अचानक ब्रेक मारल्यास

सामान्य Braking मध्ये Wheel Lock होऊ शकते आणि बाईक घसरु शकते.

ABS कसं काम करतं?

BS Brake Pressure पटकन नियंत्रित करते. त्यामुळे Wheel Grip कायम राहतो.

ओल्या रस्त्यावर अचानक Brake मारताना ABS Bike Stable ठेवण्यास मदत करते.

पावसाळ्यात जास्त फायदेशीर

ABS मुळे Bike घसरण्याचा धोका कमी होतो, विशेषत:High Speed वर.

Skidding कमी होते

नवीन Riders Panic Braking करतात. ABS अशावेळी Control टिकवून ठेवते. 

Beginners साठी Best Feature

Single Channel फक्त Front Wheel वर काम करते. Dual Channel Front आणि Rear दोन्ही Wheels वर काम करते.

Single Channel vs Dual Channel ABS

भारतामध्ये १२५cc पेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या बाईकमध्ये ABS अनिवार्य आहे.

कायद्यानेही महत्त्वाचे

किंमत थोडी वाढू शकते, पण सेफ्टी समोर हा खर्च खूपच कमी आहे.

ABS चे तोटे?

