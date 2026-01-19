महापौर पदाची निवड  कशी होते?

Maharashtra

19 January 2026

Author:  श्वेता झगडे

मुंबईच्या महापौरांची निवड थेट जनतेतून होत नाही. कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली जाते.

निवड

Picture Credit: Pixabay

महापालिकेवर निवडून आलेले २२७ नगरसेवक आपल्यामधून एकाची महापौर म्हणून निवड करतात

नगरसेवकांमधून निवड

ज्या पक्षाकडे किंवा युतीकडे ११४ पेक्षा जास्त नगरसेवक आहेत, त्यांचाच महापौर निवडला जातो.

बहुमताचा आकडा

सध्या महायुतीकडे हे संख्याबळ असल्याने त्यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे.

 संख्याबळ

महापालिका आयुक्त लवकरच महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर करतील.

आरक्षणाची सोडत

हे पद खुल्या प्रवर्गासाठी आहे की राखीव, हे या सोडतीवरून स्पष्ट होईल

प्रवर्गासाठी 

त्यानंतर महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी अर्ज भरले जातात आणि नव्या महापौरांची घोषणा केली जाते.

निवडणूक प्रक्रिया

Picture Credit: Pinterest

