बँक खात्याशी जोडलेला एक युनिक डिजिटल पत्ता म्हणजे UPI ID.
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UPI अॅप तुमचा नोंदणीकृत मोबाइल नंबर पडताळते.
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मोबाइल नंबरशी जोडलेली बँक खाती सिस्टम ओळखते.
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तुमच्या नाव, नंबर किंवा युजरनेमवर आधारित ID तयार होते.
Picture Credit: Pinterest
ID च्या शेवटी @ybl, @ibl, @oksbi सारखा हँडल जोडला जातो.
Picture Credit: Pinterest
आधीपासून अस्तित्वात असलेली ID असल्यास वेगळा पर्याय दिला जातो.
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तयार झालेला UPI ID थेट तुमच्या बँक खात्याशी जोडला जातो.
Picture Credit: Pinterest
म्हणूनच योग्य ID टाकल्यास पैसे थेट संबंधित खात्यात पोहोचतात.
Picture Credit: Pinterest