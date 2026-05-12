तुम्हाला माहितीय EV Battery किती वर्ष टिकते?

Automobile

12 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

बहुतेक Electric Vehicles मध्ये Lithium-ion Battery असते, जी साधारण ८ ते १५ वर्ष टिकते.

होम चार्जिंग

घरातच EV चार्ज असल्याने रात्री चार्ज करणे सोपे जाते. यासाठी नॉर्मल चार्जर वापरला जातो.

Battery लाईफ

बॅटरीचे Life चार्जिंग सवयी, चालवण्याची पद्धत, हवामान, Fast Charging चा वापर यावर अवलंबून असते.

वारंवार Fast Charging केल्यास Battery Health हळूहळू कमी होऊ शकते.

फास्ट चार्जिंगचा परिणाम

भारतामध्ये EV Battery बदलण्याचा खर्च साधारण ३ लाख ते ८ लाखांपर्यंत जाऊ शकतो. Vehicle आणि Battery Capacity नुसार किंमत बदलते.

Battery Replacement खर्च

EV मधील सर्वात महाग Component म्हणजे Battery Pack असतो.

सर्वात महाग पार्ट

रेंज कमी होणे, चार्जिंग स्लो होणे, वारंवार गरम होणे, Performance कमी होणे हे संकेत दिले जातात.

Battery खराब होण्याचे संकेत

20% ते 80% Charging ठेवण्याचा प्रयत्न करा. सतत Fast Charging टाळा. खूप Heat मध्ये Vehicle पार्क करू नका

बॅटरी लाईफ वाढवण्यासाठी

