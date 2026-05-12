बहुतेक Electric Vehicles मध्ये Lithium-ion Battery असते, जी साधारण ८ ते १५ वर्ष टिकते.
घरातच EV चार्ज असल्याने रात्री चार्ज करणे सोपे जाते. यासाठी नॉर्मल चार्जर वापरला जातो.
बॅटरीचे Life चार्जिंग सवयी, चालवण्याची पद्धत, हवामान, Fast Charging चा वापर यावर अवलंबून असते.
वारंवार Fast Charging केल्यास Battery Health हळूहळू कमी होऊ शकते.
भारतामध्ये EV Battery बदलण्याचा खर्च साधारण ३ लाख ते ८ लाखांपर्यंत जाऊ शकतो. Vehicle आणि Battery Capacity नुसार किंमत बदलते.
EV मधील सर्वात महाग Component म्हणजे Battery Pack असतो.
रेंज कमी होणे, चार्जिंग स्लो होणे, वारंवार गरम होणे, Performance कमी होणे हे संकेत दिले जातात.
20% ते 80% Charging ठेवण्याचा प्रयत्न करा. सतत Fast Charging टाळा. खूप Heat मध्ये Vehicle पार्क करू नका
