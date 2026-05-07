Cubic Capacity म्हणजे बाईकच्या इंजिनची क्षमता.
CC जितकी जास्त, तितकी बाईकची पॉवर जास्त.
इंजिनमध्ये किती Air-fuel Mixture जळू शकते हे CC वर ठरते.
पहिली बाईक घेताना जास्त पॉवर पेक्षा कंट्रोल, कम्फर्ट आणि Confidence महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे बहुतेक रायडर्ससाठी १२५ cc ते २०० cc ही रेंज बेस्ट मानली जाते.
नवीन बाईक चालवणाऱ्यांसाठी ही रेंज एकदम परफेक्ट आहे. लाईटवेट आणि हँडलिंगकरता बेस्ट असून चांगले मायलेज देते.
पॉवर आणि मायलेजचा परफेक्ट बॅलन्स. तसेच हायवेवरही कम्फर्टेबल, लांब प्रवासासाठी बेस्ट.
पॉवर जास्त असल्याने सुरुवातीला कंट्रोल कठिण जाऊ शकतो. वेट आणि मेंटेनन्स जास्त असतो. गाडी चालवण्याचा अनुभव असणाऱ्यांसाठी बेस्ट.
जास्त cc म्हणजे नेहमीच बेस्ट बाईक असं नसतं. तुमच्या गरजेनुसार योग्य cc निवडणं महत्त्वाचं आहे.
