बहुतेक रायडर्ससाठी ही रेंज मानली जाते बेस्ट

Automobile

07 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

CC म्हणजे काय?

Cubic Capacity म्हणजे बाईकच्या इंजिनची क्षमता.

बाईकची पॉवर

CC जितकी जास्त, तितकी बाईकची पॉवर जास्त.  

Air-fuel Mixture

इंजिनमध्ये किती Air-fuel Mixture जळू शकते हे CC वर ठरते.

पहिली बाईक घेताना जास्त पॉवर पेक्षा कंट्रोल, कम्फर्ट आणि Confidence महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे बहुतेक रायडर्ससाठी १२५ cc ते २०० cc ही रेंज बेस्ट मानली जाते.

ही रेंज बेस्ट 

नवीन बाईक चालवणाऱ्यांसाठी ही रेंज एकदम परफेक्ट आहे. लाईटवेट आणि हँडलिंगकरता बेस्ट असून चांगले मायलेज देते.

१००cc-125cc

पॉवर आणि मायलेजचा परफेक्ट बॅलन्स. तसेच हायवेवरही कम्फर्टेबल, लांब प्रवासासाठी बेस्ट.

१५०cc-200cc

पॉवर जास्त असल्याने सुरुवातीला कंट्रोल कठिण जाऊ शकतो. वेट आणि मेंटेनन्स जास्त असतो. गाडी चालवण्याचा अनुभव असणाऱ्यांसाठी बेस्ट.

२५०cc आणि त्यापुढे

जास्त cc म्हणजे नेहमीच बेस्ट बाईक असं नसतं. तुमच्या गरजेनुसार योग्य cc निवडणं महत्त्वाचं आहे.

बोनस टीप

