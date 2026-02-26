भारतात चहा एक पेय नसून मात्र एक भावना आहे. मात्र आरोग्यासाठी नुकसानदायक ठरू शकते.
आरोग्य तज्ञांच्या मते, निरोगी प्रौढ व्यक्तीने दिवसातून २ ते ३ ( 300 ते 400 मिलीग्राम) कपपेक्षा जास्त चहा पिऊ नये.
चहामध्ये कॅफिन आणि टॅनिन असते. एक कप चहामध्ये जवळजवळ 30 ग्रॅम कॅफिन असते. दिवसभरात 200 ग्रॅमपेक्षा जास्त कॅफिनचे सेवन झोपेची समस्या, बेचैनीचे कारण ठरते.
जास्त चहा प्यायल्याने पोटात ऍसिडिटी होते. ज्यामुळे ऍसिडिटी आणि पोटात जळजळ होते. हे शरीरातील आयरनचे शोषण थांबवते.
सकाळी रिकाम्या पोटी चहा पिणे हानिकारक आहे. हे मेटाबोलिजम बिघडवू शकते आणि दातांना नुकसान पोहोचवते.
नेहमी जेवणाच्या कमीत कमी एक तास आधी चहा प्यावा. जर तुम्ही दूध आणि साखरेचे शोकीन असाल तर दिवसभरात 2 कपापेक्षा जास्त पिऊ नका.
चहा हा दिवसातून दोन ते तीन वेळा प्यावा नाहीतर आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.
