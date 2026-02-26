चहा दिवसभरात किती प्यावा, जाणून घ्या 

Lifestyle

26  February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

भारतात चहा एक पेय नसून मात्र एक भावना आहे. मात्र आरोग्यासाठी नुकसानदायक ठरू शकते.

आरोग्यासाठी नुकसानदायक 

Picture Credit: Pinterest

आरोग्य तज्ञांच्या मते, निरोगी प्रौढ व्यक्तीने दिवसातून २ ते ३  ( 300 ते 400 मिलीग्राम) कपपेक्षा जास्त चहा पिऊ नये.

आरोग्य तज्ज्ञांचे मत

Picture Credit: Pinterest

चहामध्ये कॅफिन आणि टॅनिन असते. एक कप चहामध्ये जवळजवळ 30 ग्रॅम कॅफिन असते. दिवसभरात 200 ग्रॅमपेक्षा जास्त कॅफिनचे सेवन झोपेची समस्या, बेचैनीचे कारण ठरते.

कॅफिनचे प्रमाण

Picture Credit: Pinterest

जास्त चहा प्यायल्याने पोटात ऍसिडिटी होते. ज्यामुळे ऍसिडिटी आणि पोटात जळजळ होते. हे शरीरातील आयरनचे शोषण थांबवते.

पचनाची समस्या

Picture Credit: Pinterest

रिकाम्या पोटी चहा पिणे

सकाळी रिकाम्या पोटी चहा पिणे हानिकारक आहे. हे मेटाबोलिजम बिघडवू शकते आणि दातांना नुकसान पोहोचवते.

Picture Credit: Pinterest

नेहमी जेवणाच्या कमीत कमी एक तास आधी चहा प्यावा. जर तुम्ही दूध आणि साखरेचे शोकीन असाल तर दिवसभरात 2 कपापेक्षा  जास्त पिऊ नका. 

योग्य पध्दत

Picture Credit: Pinterest

चहा हा दिवसातून दोन ते तीन वेळा प्यावा नाहीतर आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.

किती प्रमाणात प्या

Picture Credit: Pinterest

होळीला 'या' चुका करु नका | Holi 2026

पुढे वाचा