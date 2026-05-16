दिवसातून किती आंबे खायला पाहिजे ?

चवीला गोड असलेला आंबा कोणाला आवडत नाही.
उन्हाळा कितीही नकोसा वाटत असला तरी आंबा मात्र सगळ्यांनाच आवडतो.
आंबा आरोग्यासाठी चांगला असला तरी त्याचं सेवन देखील प्रमाणातच केलं पाहिजे.
सामान्यतः निरोगी व्यक्तीने दिवसातून १ ते २ मध्यम आकाराचे आंबा खाणे योग्य मानले जाते.
दुपारच्या वेळेत किंवा जेवणानंतर थोड्या वेळाने खाणं फायदेशीर आहे.
आंब्यात व्हिटामिन C आणि A मुबलक प्रमाणात असते. त्यामुळे शरीराची इम्युनिटी मजबूत होण्यास मदत होते.
आंब्यातील अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेला नैसर्गिक चमक देण्यास मदत करतात.
त्वचा निरोगी ठेवण्यासाठीही हे उपयुक्त मानले जाते.
आंब्यातील व्हिटॅमिन A मुळे डोळ्यांचे आरोग्य निरोगी राहतं.
