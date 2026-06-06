रोज किती पुशअप (जोर) मारल्याने शरीर मजबूत बनते?

Web story

6 june 2026

Author: shreya deshmukh

पुशअप

रोज किती पुशअप (जोर) मारल्याने शरीर मजबूत बनते?

Picture Credit: stockcake

शरीर

चला तर मग जाणून घेऊया, चांगले शरीर बनवण्यासाठी किती पुशअप मारणे आवश्यक आहे.

Picture Credit : stockcake

क्षमता

पुशअप मारण्याची क्षमता ही प्रत्येक व्यक्तीची वेगवेगळी असते.

Picture Credit: stockcake

त्यामुळे दररोज शंभर पुशअप्स मारण्यापेक्षा योग्य posture द्वारे ३ ते ४ सेट पुशअप्सचे मारावेत.

posture

Picture Credit: stockcake

केवळ एकाच प्रकारे पुशअप न मारता वेगवेगळ्या प्रकारे पुशअप मारावेत.

पुशअप

Picture Credit: stockcake

तसेच दररोज १ ते २ पुशअप सातत्याने वाढवावेत.

सातत्य

\Picture Credit: stockcake

पुशअप मारण्यापूर्वी पाच मिनिट स्ट्रेचिंग करावे, यामुळे शरीराला धोका होण्याची संभावना कमी होते.

WHO

Picture Credit: stockcake

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