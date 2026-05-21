हत्तीला दात किती असतात ?

तुम्ही ही म्हण तर ऐकलीच असाल की, हत्तीचे खाण्याचे दात वेगळे आणि दाखवण्याचे वेगळे असतात.
तुम्ही कधी विचार केलाय का की, हत्तीला किती दात असतात?
समोरून पाहिले तर आपल्याला हत्तीचे फक्त दोनच दात दिसतात,पण हत्तीला 26 दात असतात.
या 26 दातांमध्ये 2 Tuskers, 24 Molars दात असतात. Tuskers हे बाहेरच्या बाजूला तर Molars आतल्या बाजूला असतात.
हत्तीचे लांब आणि टोकदार दात बाहेर असतात, त्याला टस्क म्हटले जाते. जे जबड्याच्या बाहेरील भागाला असतात.
हत्तीच्या जीवनात त्याचे दात सहा वेळा तुटतात आणि पुन्हा येतात. ज्यामुळे कित्येक वर्ष त्यांना खाता येते.
हत्ती शाकाहारी प्राणी आहे. तो दिवसभरात झाडाच्या साली, पाने आणि गवत खातो.
