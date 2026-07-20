मोबाईल चार्जिंगमुळे किती वीज खर्च होते?

Science Technology

20 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

फोन चार्जिंग

एका महिन्यात फोन चार्ज करण्यासाठी अंदाजे ०.१५ kWh (युनिट) वीज वापरली जाते. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

जास्त वीज

मोठी बॅटरी असलेले स्मार्टफोन चार्ज करण्यासाठी जास्त वीज वापरली जाऊ शकते. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

वीज वापर

मोठी बॅटरी असलेले फोन चार्ज करण्यासाठी अंदाजे ०.११५ kWh वीज वापरली जाते. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

५-वॉटचा चार्जर

५-वॉटचा चार्जर प्रति तासाला अंदाजे ०.००५ kWh वीजेचा वापर करतो. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

समजा एखादा स्मार्टफोन फुल चार्ज होण्यासाठी ३ तासांचा वेळ लागत असेल.

३ तासांचा कालावधी

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

३ तासांत ५-वॉटचा चार्जर अंदाजे ०.०१५ kWh वीजेचा वापर करतो.

वीजेचा वापर

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

समजा की, प्रति युनिट वीज दर ८ रुपये असेल आणि तुमचा फोन वर्षाला अंदाजे ५ युनिट वीज वापरतो. 

वीज दर

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्मार्टफोन चार्ज करण्यासाठी वर्षाला अंदाजे ४० रुपये खर्च करावा लागू शकतो. 

वार्षिक खर्च

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्नॅपचॅट स्ट्रीक तुटण्याची चिंता सोडा.. वापरा हे सोपे मार्ग

पुढे वाचा