भारतात दरवर्षी विकल्या जाणाऱ्या वाहनांची संख्या किती?

25 January 2026

Author:  मयुर नवले

भारतीय ऑटो मार्केट हे जगातील सर्वात मोठा ऑटो मार्केटपैकी एक आहे.

भारतीय ऑटो मार्केट

Picture Credit: Pinterest

मात्र, भारतात दरवर्षी किती वाहनांची विक्री होते? चला जाणून घेऊयात.

वाहनांची विक्री?

भारतात दरवर्षी सरासरी २.५ ते २.७ कोटी वाहने विकली जातात.

एकूण वाहने

यामध्ये सर्वाधिक वाटा दुचाकींचा असून १.८ ते २ कोटी दुचाकी दरवर्षी विकल्या जातात.

दुचाकी वाहने

सुमारे ४५ ते ५० लाख प्रवासी वाहने (Cars/SUVs) वार्षिक विक्री होते.

प्रवासी कार

अंदाजे ८ ते १० लाख व्यावसायिक वाहने (Trucks/Buses) दरवर्षी विकली जातात.

व्यावसायिक वाहने 

ऑटो-रिक्षा व ई-रिक्षांसह ९ ते १० लाख तीनचाकी विकल्या जातात.

तीनचाकी वाहने

EV विक्री देखील झपाट्याने  वाढत होतेय.

इलेक्ट्रिक वाहने 

