दिवसभरात आवळा किती आणि कधी खायला पाहिजे ? 

व्हिटामीन 'सी'ची मात्रा आवळ्यात सर्वात जास्त असते.
हिवाळ्यात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी देखील आवळा फायदेशीर आहे.
थंडीच्या दिवसात आवळे खाणं चांगलं मात्र किती आणि कधी हे देखील माहित असायला हवं.
आवळा तब्येतीसाठी चांगला असला तरी त्याचं सेवन प्रमाणात असावं.
दिवसातून एक ते दोन आवळे खाणं फायदेशीर आहे.
आवळा सकाळी उपाशीपोटी सेवन केल्यास अधिक चांगले पोषक तत्व मिळतात.
