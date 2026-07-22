इलेक्ट्रिक कार किंवा स्कूटरची बॅटरी बदलताना किती खर्च येतो? जाणून घ्या.
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EV बॅटरी लगेच बदलावी लागत नाही. बहुतांश बॅटऱ्या अनेक वर्षे वापरता येतात. कार्यक्षमता लक्षणीय घटल्यास किंवा गंभीर बिघाड झाल्यास बदलाची गरज पडू शकते.
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बॅटरीची क्षमता (kWh), वाहनाचा प्रकार, ब्रँड आणि मॉडेलनुसार बॅटरी बदलण्याचा खर्च बदलतो.
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इलेक्ट्रिक स्कूटरसाठी नवीन बॅटरीचा खर्च साधारण ₹40,000 ते ₹1.20 लाख दरम्यान असू शकतो. हा खर्च मॉडेल आणि बॅटरीच्या क्षमतेवर अवलंबून असतो.
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इलेक्ट्रिक कारमध्ये बॅटरी पॅक मोठा असल्याने बदलण्याचा खर्च साधारण ₹3 लाख ते ₹10 लाख किंवा त्याहून अधिक असू शकतो.
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अनेक EV उत्पादक बॅटरीवर 8 वर्षे किंवा ठरावीक किलोमीटरपर्यंत वॉरंटी देतात. वॉरंटीच्या अटी पूर्ण झाल्यास ग्राहकाचा खर्च कमी होऊ शकतो.
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वारंवार 0% ते 100% चार्जिंग टाळा. शक्य असल्यास मध्यम चार्जिंग पातळी राखा. अतिउष्ण वातावरणात वाहन दीर्घकाळ पार्क करणे टाळा. कंपनीने सुचवलेले चार्जर वापरा.
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नाही. अनेक वाहनांमध्ये बॅटरी अनेक वर्षे व्यवस्थित काम करते. योग्य देखभाल केल्यास तिचे आयुष्य आणखी वाढू शकते.
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EV खरेदी करताना फक्त बॅटरी बदलण्याचा संभाव्य खर्च पाहू नका. वॉरंटी, बॅटरीचे आयुष्य आणि वाहनाचा वापर यांचाही विचार केल्यास योग्य निर्णय घेणे सोपे होते.
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