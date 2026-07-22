मारुती सुझुकीची लोकप्रिय Brezza आता अधिक स्टायलिश आणि आधुनिक फीचर्ससह येण्याच्या तयारीत आहे.
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नवीन Brezza मध्ये फ्रंट ग्रिल, LED हेडलॅम्प आणि बंपरचा लूक अधिक आकर्षक करण्यात आला. त्यामुळे SUV अधिक प्रीमियम दिसते.
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नवीन अलॉय व्हील्स, अपडेटेड LED टेललॅम्प आणि ताज्या रंगांच्या पर्यायांमुळे Brezza ला अधिक फ्रेश लूक मिळू शकतो.
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मोठा टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay आणि अधिक प्रीमियम इंटिरिअरची अपेक्षा आहे.
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Brezza मध्ये विद्यमान पेट्रोल इंजिनसोबत अधिक कार्यक्षम पॉवरट्रेनचा पर्याय मिळू शकतो. कंपनीकडून अंतिम तपशील लाँचवेळी जाहीर केले जातील.
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6 एअरबॅग्स, 360° कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल आणि ADAS सारखी आधुनिक सुरक्षा फीचर्स काही व्हेरिएंटमध्ये मिळण्याची शक्यता आहे.
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नवीन Brezza चे अधिकृत लाँचिंग लवकरच होण्याची अपेक्षा असून, त्यानंतर बुकिंग आणि डिलिव्हरीची माहिती जाहीर केली जाऊ शकते.
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नवीन फीचर्समुळे Brezza ची किंमत सध्याच्या मॉडेलपेक्षा किंचित वाढू शकते. अंतिम किंमत लाँचच्या दिवशी कळेल.
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जर तुम्ही नवीन कॉम्पॅक्ट SUV खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर अपडेटेड डिझाइन, आधुनिक फीचर्स आणि सुधारित सुरक्षा पाहता 2026 Maruti Brezza Facelift ची वाट पाहणे फायदेशीर ठरू शकते.
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