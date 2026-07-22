नवीन Brezza मध्ये काय बदललं?

Automobile

22 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Maruti Brezza Facelift

मारुती सुझुकीची लोकप्रिय Brezza आता अधिक स्टायलिश आणि आधुनिक फीचर्ससह येण्याच्या तयारीत आहे.

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बाह्य डिझाइन

नवीन Brezza मध्ये फ्रंट ग्रिल, LED हेडलॅम्प आणि बंपरचा लूक अधिक आकर्षक करण्यात आला. त्यामुळे SUV अधिक प्रीमियम दिसते.

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नवीन स्टाइल

नवीन अलॉय व्हील्स, अपडेटेड LED टेललॅम्प आणि ताज्या रंगांच्या पर्यायांमुळे Brezza ला अधिक फ्रेश लूक मिळू शकतो.

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केबिनमध्ये बदल

मोठा टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay आणि अधिक प्रीमियम इंटिरिअरची अपेक्षा आहे.

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इंजिन

Brezza मध्ये विद्यमान पेट्रोल इंजिनसोबत अधिक कार्यक्षम पॉवरट्रेनचा पर्याय मिळू शकतो. कंपनीकडून अंतिम तपशील लाँचवेळी जाहीर केले जातील.

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सेफ्टी

6 एअरबॅग्स, 360° कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल आणि ADAS सारखी आधुनिक सुरक्षा फीचर्स काही व्हेरिएंटमध्ये मिळण्याची शक्यता आहे.

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लाँच

नवीन Brezza चे अधिकृत लाँचिंग लवकरच होण्याची अपेक्षा असून, त्यानंतर बुकिंग आणि डिलिव्हरीची माहिती जाहीर केली जाऊ शकते.

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किंमत

नवीन फीचर्समुळे Brezza ची किंमत सध्याच्या मॉडेलपेक्षा किंचित वाढू शकते. अंतिम किंमत लाँचच्या दिवशी कळेल.

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खरेदीसाठी थांबावे का?

जर तुम्ही नवीन कॉम्पॅक्ट SUV खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर अपडेटेड डिझाइन, आधुनिक फीचर्स आणि सुधारित सुरक्षा पाहता 2026 Maruti Brezza Facelift ची वाट पाहणे फायदेशीर ठरू शकते.

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