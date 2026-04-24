टेस्ला ही जगातील सर्वात प्रगत इलेक्ट्रिक कार उत्पादक कंपन्यांपैकी एक आहे.
टेस्ला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणपूरक वाहनांनासाठी ओळखली जाते.
टेस्लाच्या सर्वात महागड्या कारबद्दल बोललो तर ती टेस्ला मॉडेल वायएल आहे.
हा नवीन प्रकार खास मोठ्या कुटुंबासाठी तयार करण्यात आला आहे.
यात ६ जण बसण्याची व्यवस्था आहे. ज्यामुळे ते अधिक आरामदायक आहे.
स्टँडर्ड मॉडेलच्या तुलनेत मॉडेल YL च्या व्हीलबेस लांब असल्यामुळे अधिक जागा मिळते.
भारतात एक्स शोरुममध्ये याची किंमत ६१.९९ लाख आहे.
यात इलेक्ट्रिक मोटर असून याची रेंज अंदाजे ६८१ किमी आहे.
लो गिअरमध्ये जास्त वेळ गाडी चालवल्यास मायलेज कमी होते.
