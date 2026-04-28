इंजिन खराब असेल तर किंमत कितीने घसरते?

Automobile

28 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

इंजिन

बऱ्याचदा बाईक वरुन कितीही चांगली दिसली तरी तिचे इंजिन खराब असेल तर ती नुकसानातच टाकणार.

Picture Credit: Pinterest

खराब इंजिन

इंजिन खराब झाले आहे तर बाईकची किंमत कितीने घसरण्याची शक्यता आहे. 

Picture Credit: Pinterest

बाईकचे हृदय

इंजिन हे बाईकचे हृदय मानले जाते. त्यामुळे इंजिनची कंडिशनच ठरवते रीसेल व्हॅल्यू.

Picture Credit: Pinterest

इंजिन खराब असेल तर किंमत ३० ते ६० टक्क्यापर्यंत कमी होऊ शकते.

किती घसरण होते?

Picture Credit: Pinterest

स्मोक, आवाज, पॉवर लॉस यात काही प्रॉब्लेम असेल तर किंमत अर्ध्यावर येऊ शकते.

मेजर प्रॉब्लेम असेल तर

Picture Credit: Pinterest

कधी कधी इंजिन रिपेअर करुन विकल्यास जास्त पैसे मिळतात.

रिपेअर vs सेल

\Picture Credit: Pinterest

इंजिन आवाज, स्मोक, पिकअप / मायलेज हे सर्व खराब असेल तर डील 

खरेदीदार काय पाहतो?

Picture Credit: Pinterest

रेग्युलर सर्व्हिस रेकॉर्ड असेल तर किंमत थोडी वाचते.

सर्व्हिस हिस्ट्री

Picture Credit: Pinterest

बाईकला ‘पल्सर’ हे नाव का दिले?

पुढे वाचा