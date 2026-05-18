5G आल्यानंतर Internet Speed मध्ये मोठा बदल झाल्याचा दावा केला जातो.
Picture Credit: Pinterest
साधारणपणे 4G Speed 20–100 Mbps दरम्यान असते.
Picture Credit: Pinterest
तर 5G मध्ये Speed 1Gbps पर्यंत जाऊ शकते!
Picture Credit: Pinterest
याचा अर्थ 5G हे 4G पेक्षा अनेक पट वेगवान असू शकतं.
Picture Credit: Pinterest
Movies आणि Games काही सेकंदांत Download होऊ शकतात.
Picture Credit: Pinterest
5G मध्ये Latency खूप कमी असते, म्हणजे Response Time जलद मिळतो.
\Picture Credit: Pinterest
Online Gaming आणि Video Calls मध्ये Lag कमी जाणवतो.
Picture Credit: Pinterest
Smart Cities, Self-Driving Cars आणि IoT Devices साठी 5G महत्त्वाचं मानलं जातं.
Picture Credit: Pinterest
मात्र, 5G Speed Location, Network Coverage आणि Phone Support वर अवलंबून असते.
Picture Credit: Pinterest
सर्व ठिकाणी Full 5G Speed मिळत नाही, पण Future Technology साठी हा मोठा बदल मानला जातो!
Picture Credit: Pinterest