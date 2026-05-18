5G खरंच 4G पेक्षा किती वेगवान आहे?

18 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

5G Internet Speed

5G आल्यानंतर Internet Speed मध्ये मोठा बदल झाल्याचा दावा केला जातो.

साधारणपणे 4G Speed 20–100 Mbps दरम्यान असते.

तर 5G मध्ये Speed 1Gbps पर्यंत जाऊ शकते!

याचा अर्थ 5G हे 4G पेक्षा अनेक पट वेगवान असू शकतं.

Movies आणि Games काही सेकंदांत Download होऊ शकतात.

5G मध्ये Latency खूप कमी असते, म्हणजे Response Time जलद मिळतो.

Online Gaming आणि Video Calls मध्ये Lag कमी जाणवतो.

Smart Cities, Self-Driving Cars आणि IoT Devices साठी 5G महत्त्वाचं मानलं जातं.

मात्र, 5G Speed Location, Network Coverage आणि Phone Support वर अवलंबून असते.

सर्व ठिकाणी Full 5G Speed मिळत नाही, पण Future Technology साठी हा मोठा बदल मानला जातो!

