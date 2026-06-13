अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाणुळे तेल बाजारावर परिणाम होत आहे.
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आखातील प्रदेशातील बिघडत चाललेल्या परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत आहे.
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यामुळे जगभरात पेट्रोल आणि डिझेल महाग होण्याची शक्यता वाढली आहे.
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अमेरिकेत १ लिटर पेट्रोलची सरासरी किंमत सुमारे १.१८ ते १.२२ डॉलर आहे.
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१ लिटर डिझेलची सरासरी किंमत सुमारे १.३८ डॉलर आहे.
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अमेरिकेत डिझेलचे दर अनेकदा पेट्रोलपेक्षा जास्त असतात.
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तर अमेरिकेत कर, राज्ये आणि स्थानिक धोरणांनुसार इंधनाच्या किमती बदलत राहतात.
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अमेरिकेत देशांतर्गत उत्पादन आणि कमी करांमुळे अनेक ठिकाणी इंधन स्वस्त दरात उपलब्ध होते.
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याच कारणामुळे अमेरिकेत पेट्रोल आणि डिझेल भारतापेक्षा खूपच मस्त आहेत.
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जागतिक तणाव वाढत असल्याने येत्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे.
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EV कार घेतली, चार्जिंग स्टेशनही आहे तरीपण,