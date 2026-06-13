अमेरिकेत १ लिटर पेट्रोलसाठी किती पैसे मोजावे लागतात?

Business

14 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

तेल बाजारावर परिणाम

अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाणुळे तेल बाजारावर परिणाम होत आहे.

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कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ

आखातील प्रदेशातील बिघडत चाललेल्या परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत आहे. 

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पेट्रोल, डिझेलच्या  किंमतीत वाढ

यामुळे जगभरात पेट्रोल आणि डिझेल महाग होण्याची शक्यता वाढली आहे.

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अमेरिकेत १ लिटर पेट्रोलची सरासरी किंमत सुमारे १.१८ ते १.२२ डॉलर आहे.

केंद्रांमधूनच खरेदी

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१ लिटर डिझेलची सरासरी किंमत सुमारे १.३८ डॉलर आहे. 

१  लिटर डिझेल

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अमेरिकेत डिझेलचे दर अनेकदा पेट्रोलपेक्षा जास्त असतात. 

 पेट्रोलपेक्षा जास्त दर

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तर अमेरिकेत कर, राज्ये आणि स्थानिक धोरणांनुसार इंधनाच्या किमती बदलत राहतात.

इंधनाच्या किमती बदलतात

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अमेरिकेत देशांतर्गत उत्पादन आणि कमी करांमुळे अनेक ठिकाणी इंधन स्वस्त दरात उपलब्ध होते.

इंधन स्वस्त दरात उपलब्ध

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याच कारणामुळे अमेरिकेत पेट्रोल आणि डिझेल भारतापेक्षा खूपच मस्त आहेत.

पेट्रोल, डिझेलची उपलब्धता

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जागतिक तणाव वाढत असल्याने येत्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. 

दरात चढ-उतार

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