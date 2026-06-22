सरकारने पेट्रोल पंपांवर मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीवर बंदी घातली आहे.
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सरकारी तेल कंपन्यांचे महसुली नुकसान टाळता येऊ शकते.
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मॉल्स, कारखाने आणि मोठ्या वाहनांचे ऑपरेटर यांसारखे घाऊक खरेदीदार केवळ अधिकृत घाऊक विक्री केंद्रांवरुनच इंधन खरेदी करु शकतील.
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सरकारने काय मर्यादा निश्चित केली आहे ते जाणून घेऊया.
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आता एक वाहन दिवसाला २०० लिटरपेक्षा जास्त डिझेल खरेदी करु शकणार नाही.
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या नियमामुळे पेट्रोल पंपांवरील गर्दी आणि इंधनाचा तुटवडा कमी होईल, तर दुसरीकडे कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ८६ डॉलरच्या खाली आली आहे.
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डिझेलचा पुरवठा फक्त वाहनाच्या टाकीत किंवा मान्यताप्राप्त कंटेनरमध्येच केला जाईल.
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हा नवीन नियम तात्काळ अंमलात आला असून तो तीन महिन्यांपर्यंत लागू राहील.
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सर्वसामान्य ग्राहकांना इंधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
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दिल्लीत डिझेलचा किरकोळ दर ९५.२० रुपये, तर घाऊक दर १३४.५० रुपये प्रति लिटर आहे.
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EV कार घेतली, चार्जिंग स्टेशनही आहे तरीपण,