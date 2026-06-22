तुम्ही किती पेट्रोल खरेदी करु शकता?

Business

22 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

पेट्रोल आणि डिझेल

सरकारने पेट्रोल पंपांवर मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीवर बंदी घातली आहे.

Picture Credit: Pinterest

महसुली नुकसान

सरकारी तेल कंपन्यांचे महसुली नुकसान टाळता येऊ शकते.

Picture Credit: Pinterest

मॉल्स, कारखाने 

मॉल्स, कारखाने आणि मोठ्या वाहनांचे ऑपरेटर यांसारखे घाऊक खरेदीदार केवळ अधिकृत घाऊक विक्री केंद्रांवरुनच इंधन खरेदी करु शकतील.

Picture Credit: Pinterest

सरकारने काय मर्यादा निश्चित केली आहे ते जाणून घेऊया.

मर्यादा 

Picture Credit: Pinterest

आता एक वाहन दिवसाला २०० लिटरपेक्षा जास्त डिझेल खरेदी करु शकणार नाही.

२०० लिटर डिझेल

Picture Credit: Pinterest

या नियमामुळे पेट्रोल पंपांवरील गर्दी आणि इंधनाचा तुटवडा कमी होईल, तर दुसरीकडे कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ८६ डॉलरच्या खाली आली आहे.

प्रति बॅरल ८६ डॉलर

\Picture Credit: Pinterest

डिझेलचा पुरवठा फक्त वाहनाच्या टाकीत किंवा मान्यताप्राप्त कंटेनरमध्येच केला जाईल.

डिझेलचा पुरवठा

Picture Credit: Pinterest

हा नवीन नियम तात्काळ अंमलात आला असून तो तीन महिन्यांपर्यंत लागू राहील.

नवीन नियम

Picture Credit: Pinterest

सर्वसामान्य ग्राहकांना इंधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हा त्याचा उद्देश आहे.

इंधनाची उपलब्धता

Picture Credit: Pinterest

दिल्लीत डिझेलचा किरकोळ दर ९५.२० रुपये, तर घाऊक दर १३४.५० रुपये प्रति लिटर आहे.

घाऊक दर 

Picture Credit: Pinterest

EV कार घेतली, चार्जिंग स्टेशनही आहे तरीपण,

पुढे वाचा