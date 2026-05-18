QR Code Scan करण्यापूर्वी ‘हे’ नक्की तपासा

Science Technology

18 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

QR Code म्हणजे काय?

Payment, Website किंवा App Link उघडण्यासाठी QR Code वापरला जातो.

Picture Credit: Pinterest

Fake QR Code Scam

Scammers Original QR वर Fake QR Sticker लावू शकतात.

Picture Credit: Pinterest

Wrong Payment Risk

चुकीचा QR Scan केल्यास पैसे थेट Fraudster कडे जाऊ शकतात.

Picture Credit: Pinterest

काही QR Codes Dangerous Websites उघडू शकतात.

Malicious Website धोका

Picture Credit: Pinterest

Fake Links द्वारे तुमची Personal Information चोरी होऊ शकते.

Data Theft ची शक्यता

Picture Credit: Pinterest

Parking, Restaurant किंवा Petrol Pump वरचे QR Codes तपासूनच Scan करा.

Public Places मध्ये सावध रहा

\Picture Credit: Pinterest

QR Scan केल्यानंतर दिसणारी Website Link नीट तपासा.

URL Verify करा

Picture Credit: Pinterest

UPI आणि Payment साठी नेहमी Official Apps वापरणं सुरक्षित असतं.

Trusted Apps वापरा

Picture Credit: Pinterest

QR Codes उपयोगी आहेत. पण, Verify न करता Scan करणं धोकादायक ठरू शकतं.

Final Verdict

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा