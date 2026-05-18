Payment, Website किंवा App Link उघडण्यासाठी QR Code वापरला जातो.
Scammers Original QR वर Fake QR Sticker लावू शकतात.
चुकीचा QR Scan केल्यास पैसे थेट Fraudster कडे जाऊ शकतात.
काही QR Codes Dangerous Websites उघडू शकतात.
Fake Links द्वारे तुमची Personal Information चोरी होऊ शकते.
Parking, Restaurant किंवा Petrol Pump वरचे QR Codes तपासूनच Scan करा.
QR Scan केल्यानंतर दिसणारी Website Link नीट तपासा.
UPI आणि Payment साठी नेहमी Official Apps वापरणं सुरक्षित असतं.
QR Codes उपयोगी आहेत. पण, Verify न करता Scan करणं धोकादायक ठरू शकतं.
