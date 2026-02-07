अमेरिकेला टॅरिफ देणाऱ्या  देशांमध्ये भारताचा नंबर कितवा? कोण भरतं सर्वाधिक टॅरिफ

World

07 February 2026

Author: वेद बर्वे

टॅरिफ दर: 39% 

1. स्वित्झर्लंड

2. कॅनडा

टॅरिफ दर: 35% 

3. चीन

टॅरिफ दर: 32% 

4. व्हिएतनाम

टॅरिफ दर: 20% 

5. बांगलादेश

टॅरिफ दर: 20% 

6. थायलंड

टॅरिफ दर: 19% 

7. मलेशिया

टॅरिफ दर: 19% 

8. इंडोनेशिया

टॅरिफ दर: 19% 

9. पाकिस्तान

टॅरिफ दर: 19% 

10. भारत

टॅरिफ दर: 18% 

11. जपान

टॅरिफ दर: 15% 

12. युरोपियन युनियन

टॅरिफ दर: 15% 

13. युनायटेड किंग्डम

टॅरिफ दर: 10% 

14. ऑस्ट्रेलिया

टॅरिफ दर: 10% 

