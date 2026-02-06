तुम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा मुलांशी गप्पा मारा, त्यांचं म्हणणं ऐका
Picture Credit: Pinterest
घरातल्या छोट्या-मोठ्या कामांमध्ये मुलांना सहभागी करून घ्या
Picture Credit: Pinterest
मुलांना लहान वयातच व्यायामाची सवय लावा, हळूहळू आवड निर्माण होईल
Picture Credit: Pinterest
भाज्या, फळे, वस्तूंचे रंग, आकार शिकवणारे गेम्स मुलांना द्या
Picture Credit: Pinterest
स्क्रीन टाईम सोडवण्यासाठी, वाचनाची आवड लावा
Picture Credit: Pinterest
मुलांना त्यांच्या आवडीनुसार एखादं वाद्य शिकण्यास प्रोत्साहित करा
Picture Credit: Pinterest
मुलांना बाहेर फिरायला न्या, वेगवेगळ्या जागांची माहिती करुन द्या
Picture Credit: Pinterest
लहानपणापासूनच मैदानी खेळाची सवय लावा, फिटनेससाठी उत्तम
Picture Credit: Pinterest
मुलांच्या क्रिएटिव्हीटीला चालना मिळेल, अशी खेळणी त्यांना द्या
Picture Credit: Pinterest