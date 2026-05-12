NEET चा पेपर कसा लिक झाला?

नीट पेपरफुटी प्रकरणात नाशिकमधून एकाला ताब्यात घेण्यात आले. 3 मे रोजी देशभारत नीट परीक्षा झाली होती
परंतु आता या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका अगोदरच फुटली होती, असे म्हटले जात आहे. मुळेच ही परीक्षा रद्द करण्यात आली
या प्रकरणाचा आता तपास सुरू झाला असून नाशिकमधून एका व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आले
मिळालेल्या माहितीनुसार नीट परीक्षेचा पेपर नाशिकमधील एका प्रिंटिंग प्रेसमध्ये छापण्यात आला
त्यानंतर नाशिकहून हा पेपर हरियाणात नेण्यात आला. तेथे तो पेपर एका डॉक्टरकडे पोहोचवण्यात आला.
हरियाणातून हा पेपर जयपूर येथे पोहोचला. जयपूरहून नंतर तो जमवा रामगड येथे नेण्यात आला.
जमवा रामगड येथून तो पेपर सिकर येथे पोहोचला. त्यानंतर सिकरहून तो अन्य राज्यांत गेला.
जम्मू काश्मीर, बिहार, केरळ या राज्यांत तो पोहोचवण्यात आला आहे.
नाशिकमधील प्रिंटिंग प्रेसशी संबंधित त्या व्यक्तीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
