जर तुम्ही रोज Bike वापरत असाल, तर आठवड्यातून किमान 1 ते 2 वेळा Bike Wash करणे योग्य मानले जाते.
पावसात लांब प्रवास केल्यानंतर Bike लगेच स्वच्छ केली नाही, तर गंज (Rust) होण्याचा धोका वाढतो.
चिखल साचल्यामुळे Chain, Disc Brake आणि Engine Parts वर वाईट परिणाम होऊ शकतो.
Bike Wash करताना High Pressure Water थेट Meter, Wiring किंवा Silencer मध्ये मारणे टाळा.
Wash नंतर Bike कोरडी पुसणे खूप गरजेचे आहे. ओलावा राहिल्यास Parts खराब होऊ शकतात.
Bike Chain वर नियमित Lubrication केल्यास पावसाळ्यात Bike ची Performance चांगली राहते.
Wax Polish केल्यास पावसाचे पाणी आणि चिखल Bike वर कमी चिकटतो.
जर Bike अनेक दिवस उभी असेल, तरीही आठवड्यातून एकदा साफसफाई करणे फायदेशीर ठरते.
योग्य वेळेत Bike Wash केल्यास Bike चे आयुष्य वाढते आणि Look देखील कायम नवीन राहतो.
