तुम्ही पावसाळ्यात Bike किती वेळा Wash करता? !

27 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

किमान 1 ते 2 वेळा

जर तुम्ही रोज Bike वापरत असाल, तर आठवड्यातून किमान 1 ते 2 वेळा Bike Wash करणे योग्य मानले जाते.

गंज येण्याचा धोका

पावसात लांब प्रवास केल्यानंतर Bike लगेच स्वच्छ केली नाही, तर गंज (Rust) होण्याचा धोका वाढतो.

यावर वाईट परिणाम

चिखल साचल्यामुळे Chain, Disc Brake आणि Engine Parts वर वाईट परिणाम होऊ शकतो.

Bike Wash करताना High Pressure Water थेट Meter, Wiring किंवा Silencer मध्ये मारणे टाळा.

काळजी घ्या

Wash नंतर Bike कोरडी पुसणे खूप गरजेचे आहे. ओलावा राहिल्यास Parts खराब होऊ शकतात.

पार्ट्स होतील खराब

Bike Chain वर नियमित Lubrication केल्यास पावसाळ्यात Bike ची Performance चांगली राहते.

Performance चांगली राहते

Wax Polish केल्यास पावसाचे पाणी आणि चिखल Bike वर कमी चिकटतो.

Wax Polish

जर Bike अनेक दिवस उभी असेल, तरीही आठवड्यातून एकदा साफसफाई करणे फायदेशीर ठरते.

साफसफाई करणे फायदेशीर 

योग्य वेळेत Bike Wash केल्यास Bike चे आयुष्य वाढते आणि Look देखील कायम नवीन राहतो.

छोटी काळजी, मोठं Protection!

