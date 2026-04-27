इंजिन बदलण्याची योग्य वेळ कोणती?

Automobile

27 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

बाईकच्या लाईफसाठी 

बाईकच्या चांगल्या कामगिरीसाठी आणि लाईफसाठी वेळोवेळी इंजिन ऑइल बदलणे गरजेचे आहे.

इंजिनचे नुकसान

योग्य वेळी ऑइल न बदलल्यास इंजिनचे नुकसान होऊ शकते.

किती वेळा बदलावे

त्यामुळे, बाईकचे इंजिन ऑइल किती वेळा बदलले पाहिजे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

बाईकचे इंजिन ऑइल साधारणपणे २००० ते ३००० किलोमीटरनंतर बदलले पाहिजे.

इंजिन ऑइल

सिंथेटिक/सेमी-सिंथेटिक तेल ३००० ते ५००० किलोमीटरनंतर बदलले पाहिजे.

सिंथेटिक तेल

बाईक नवीन असेल तर ५०० ते १००० किलोमीटर चालल्यानंतर पहिल्यांदा ऑइल बदला.

बाईक नवीन असल्यास

वेळेनुसार दर ३ ते ६ महिन्यांनी ऑइल बदलणे उत्तम असते.

वेळेनुसार बदला

लांब पल्ल्याच्या प्रवासातही तेल लवकर खराब होते.

लांब प्रवास

इंजिन अस्वच्छ किंवा काळे दिसल्यास ते ताबडतोब बदला. नेहमी कंपनीने सांगितलेले ऑइल वापरा.

अस्वच्छ, काळे

