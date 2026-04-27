बाईकच्या चांगल्या कामगिरीसाठी आणि लाईफसाठी वेळोवेळी इंजिन ऑइल बदलणे गरजेचे आहे.
Picture Credit: Pinterest
योग्य वेळी ऑइल न बदलल्यास इंजिनचे नुकसान होऊ शकते.
Picture Credit: Pinterest
त्यामुळे, बाईकचे इंजिन ऑइल किती वेळा बदलले पाहिजे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
Picture Credit: Pinterest
बाईकचे इंजिन ऑइल साधारणपणे २००० ते ३००० किलोमीटरनंतर बदलले पाहिजे.
Picture Credit: Pinterest
सिंथेटिक/सेमी-सिंथेटिक तेल ३००० ते ५००० किलोमीटरनंतर बदलले पाहिजे.
Picture Credit: Pinterest
बाईक नवीन असेल तर ५०० ते १००० किलोमीटर चालल्यानंतर पहिल्यांदा ऑइल बदला.
\Picture Credit: Pinterest
वेळेनुसार दर ३ ते ६ महिन्यांनी ऑइल बदलणे उत्तम असते.
Picture Credit: Pinterest
लांब पल्ल्याच्या प्रवासातही तेल लवकर खराब होते.
Picture Credit: Pinterest
इंजिन अस्वच्छ किंवा काळे दिसल्यास ते ताबडतोब बदला. नेहमी कंपनीने सांगितलेले ऑइल वापरा.
Picture Credit: Pinterest
बाईकला ‘पल्सर’ हे नाव का दिले?