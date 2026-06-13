VPN (Virtual Private Network) तुमचे इंटरनेट कनेक्शन सुरक्षित मार्गाने पाठवण्याचे काम करते.
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कॅफे, मॉल किंवा एअरपोर्टच्या Wi-Fi वर वैयक्तिक माहितीचे अतिरिक्त संरक्षण मिळण्यास मदत होऊ शकते.
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VPN तुमचा IP Address बदलून गोपनीयता वाढवण्यास मदत करू शकतो.
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काही Apps वापरकर्त्यांचा डेटा गोळा करू शकतात. App डाउनलोड करण्यापूर्वी त्याचे Privacy Policy तपासणे गरजेचे आहे.
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डेटा एन्क्रिप्ट केल्यामुळे काही वेळा ब्राउझिंग किंवा डाउनलोडचा वेग किंचित कमी होऊ शकतो.
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तो फिशिंग, मालवेअर किंवा बनावट वेबसाइट्सपासून आपोआप संरक्षण देत नाही.
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VPN गोपनीयता वाढवण्यासाठी उपयुक्त साधन आहे.
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सुरक्षिततेसाठी विश्वासार्ह VPN, चांगला पासवर्ड आणि इंटरनेटचा वापर तितकेच महत्त्वाचे आहेत.
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