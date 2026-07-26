सर्वात आधी स्मार्टफोनमधील मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हाट्सॲप लेटेस्ट वर्जनवर अपडेट करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
यानंतर फोनमध्ये व्हाट्सॲप ओपन करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
स्टेटस सेक्शनमध्ये जा आणि प्लस आयकॉनवर क्लिक करून कॅमेरा ओपन करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
स्टेटससाठी जो फोटो ठेवायचा आहे त्याची निवड करा आणि त्यावर क्लिक करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
फोटो निवडल्यानंतर वरच्या बाजूला दिसणाऱ्या म्युझिक आयकॉनवर क्लिक करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
इथे तुम्हाला वेगवेगळे गाण्याचे पर्याय दिसतील यापैकी एखादे गाणे निवडा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आता शेअरवर क्लिक करून तुमचा स्टेटस शेअर करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
अशा पद्धतीने तुम्ही व्हाट्सॲप स्टेटस शेअर करताना म्युझिक ॲड करू शकता.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)