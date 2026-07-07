व्हॉट्सॲपवर रजिस्टर मोबाईल नंबर बदलणं आता आणखी सोपं झालं आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
नंबर बदलण्यासाठी तुम्हाला अकाऊंट डिलीट करण्याची गरज नाही.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून तुम्ही मोबाईल नंबर बदलू शकता.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
व्हॉट्सॲप ओपन करा आणि सेटिंगमध्ये जा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आता अकाऊंटवर टॅप करा आणि चेंज नंबर पर्याय निवडा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
चेंज नंबरवर क्लिक केल्यानंतर नवीन नंबर एंटर करा आणि सबमिट करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
तुमच्या संपर्कातील सर्वांना तुम्ही नंबर बदलल्याची नोटिफिकेशन पाठवली जाईल.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
या प्रोसेसमध्ये तुमच्या फोनमधील कोणता डेटा देखील डिलीट होणार नाही.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)