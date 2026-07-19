असा बदला स्मार्टफोनचा बोरिंग कीबोर्ड 

Science Technology

19 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

स्मार्टफोन कीबोर्ड

सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनचे कीबोर्ड ओपन करा.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

सेटिंग आयकॉन

आता कीबोर्डच्या वरच्या बाजूला दिसणाऱ्या सेटिंग आयकॉनवर क्लिक करा.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

थीम पर्याय

आता तुम्हाला स्क्रिनवर थीम पर्याय दिसेल.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

नवीन पर्याय

थीम पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर तुमच्या समोर अनेक नवीन पर्याय दिसू लागतील.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

यामध्ये कलर्स, लँडस्केप, लाईट ग्रेडियंट आणि डार्क ग्रेडियंट यांचा समावेश असेल.

लाईट ग्रेडियंट

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

आता तुम्ही तुमच्या आवडत्या थीमची निवड करू शकता.

थीम निवडा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

यानंतर कीबोर्डच्या खालील बाजूला दिसणारा अप्लाय पर्याय निवडा.

अप्लाय करा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कीबोर्ड थीम बदलू शकता.

थीम बदला

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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