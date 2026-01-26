तुमचा पासवर्ड किती सुरक्षित? असं तपासा

Science Technology

26 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

सोशल मीडिया अकाऊंट, बँकिंग, स्मार्टफोन अकाऊंट सर्वत्र वेगवेगळ्या पासवर्डचा वापर केला जातो.

वेगवेगळा पासवर्ड

आपण वापरत असलेला पासवर्ड खरंच सुरक्षित आहे का, हे तुम्ही 5 सेकंदात तपासू शकता. 

5 सेकंद

पासवर्ड किमान 12 कॅरेक्टरचा असणं अत्यंत गरजेचं आहे. 

12 कॅरेक्टर

लक्षात ठेवा

पासवर्डमध्ये लहान आणि मोठ्या अशा दोन्ही अक्षरांचा समावेश असावा. 

तुम्ही वापरत असलेल्या पासवर्डमध्ये नंबर आणि विशेष चिन्हे वापरल्याची खात्री करा. 

विशेष चिन्हे वापरा

नाव, जन्मतारीख, फोन नंबर, यांचा पासवर्डमध्ये वापर करणं टाळा. 

पासवर्ड सेटिंग

एकच पासवर्ड सर्वत्र वापरू नका. प्रत्येक अकाऊंटसाठी वेगळा पासवर्ड वापरा. 

वेगळा पासवर्ड

12 कॅरेक्टर, अक्षरं, नंबर, चिन्हं अशा सर्वांचा तुमच्या पासवर्डमध्ये समावेश असणं महत्त्वाचं आहे. 

महत्त्वाची टिप 

