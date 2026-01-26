सोशल मीडिया अकाऊंट, बँकिंग, स्मार्टफोन अकाऊंट सर्वत्र वेगवेगळ्या पासवर्डचा वापर केला जातो.
आपण वापरत असलेला पासवर्ड खरंच सुरक्षित आहे का, हे तुम्ही 5 सेकंदात तपासू शकता.
पासवर्ड किमान 12 कॅरेक्टरचा असणं अत्यंत गरजेचं आहे.
पासवर्डमध्ये लहान आणि मोठ्या अशा दोन्ही अक्षरांचा समावेश असावा.
तुम्ही वापरत असलेल्या पासवर्डमध्ये नंबर आणि विशेष चिन्हे वापरल्याची खात्री करा.
नाव, जन्मतारीख, फोन नंबर, यांचा पासवर्डमध्ये वापर करणं टाळा.
एकच पासवर्ड सर्वत्र वापरू नका. प्रत्येक अकाऊंटसाठी वेगळा पासवर्ड वापरा.
12 कॅरेक्टर, अक्षरं, नंबर, चिन्हं अशा सर्वांचा तुमच्या पासवर्डमध्ये समावेश असणं महत्त्वाचं आहे.
