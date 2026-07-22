Battery Health म्हणजे नवीन असताना असलेल्या क्षमतेच्या तुलनेत सध्याची बॅटरी किती क्षमता राखून आहे, याचे मोजमाप.
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Settings → Battery → Battery Health & Charging मध्ये जाऊन Maximum Capacity आणि बॅटरीची स्थिती पाहता येते.
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काही Android फोनमध्ये Settings → Battery → Battery Health हा पर्याय असतो. नसल्यास कंपनीचे अधिकृत डायग्नोस्टिक अॅप किंवा सर्व्हिस सेंटरची मदत घेता येते.
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– 90% ते 100% – उत्कृष्ट – 80% ते 89% – सामान्य वापरासाठी योग्य – 80% पेक्षा कमी – बॅटरी बदलण्याचा विचार करण्याची वेळ येऊ शकते.
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वारंवार फास्ट चार्जिंग, जास्त तापमान, सतत 0% किंवा 100% चार्ज ठेवणे आणि दीर्घकाळ वापर यामुळे बॅटरीची क्षमता कमी होऊ शकते.
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– अतिउष्ण वातावरण टाळा. – शक्य असल्यास चार्ज 20% ते 80% दरम्यान ठेवा. – दर्जेदार चार्जर वापरा. – फोन अपडेट ठेवणेही उपयुक्त ठरू शकते.
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जर फोन पटकन डिस्चार्ज होत असेल, अचानक बंद होत असेल किंवा चार्जिंग खूप कमी टिकत असेल, तर अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये बॅटरी तपासून घ्या.
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फोनची Battery Health वेळोवेळी तपासल्यास बॅटरीची स्थिती समजू शकते आणि योग्य वेळी देखभाल किंवा बदलाचा निर्णय घेणे सोपे होते.
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