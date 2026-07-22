तुमच्या फोनची बॅटरी खराब झाली आहे का? 1 मिनिटात तपासा

Science Technology

22 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

Battery Health म्हणजे नवीन असताना असलेल्या क्षमतेच्या तुलनेत सध्याची बॅटरी किती क्षमता राखून आहे, याचे मोजमाप.

Battery Health म्हणजे काय?

Picture Credit: Pinterest

Settings → Battery → Battery Health & Charging मध्ये जाऊन Maximum Capacity आणि बॅटरीची स्थिती पाहता येते.

iPhone मध्ये कशी तपासाल?

Picture Credit: Pinterest

काही Android फोनमध्ये Settings → Battery → Battery Health हा पर्याय असतो. नसल्यास कंपनीचे अधिकृत डायग्नोस्टिक अ‍ॅप किंवा सर्व्हिस सेंटरची मदत घेता येते.

Android मध्ये कशी तपासाल?

Picture Credit: Pinterest

90% ते 100% – उत्कृष्ट 80% ते 89% – सामान्य वापरासाठी योग्य 80% पेक्षा कमी – बॅटरी बदलण्याचा विचार करण्याची वेळ येऊ शकते.

किती टक्के Health चांगली?

Picture Credit: Pinterest

वारंवार फास्ट चार्जिंग, जास्त तापमान, सतत 0% किंवा 100% चार्ज ठेवणे आणि दीर्घकाळ वापर यामुळे बॅटरीची क्षमता कमी होऊ शकते.

Health कमी का होते?

Picture Credit: Pinterest

– अतिउष्ण वातावरण टाळा. – शक्य असल्यास चार्ज 20% ते 80% दरम्यान ठेवा. – दर्जेदार चार्जर वापरा. – फोन अपडेट ठेवणेही उपयुक्त ठरू शकते.

Battery Health कशी जपावी?

Picture Credit: Pinterest

जर फोन पटकन डिस्चार्ज होत असेल, अचानक बंद होत असेल किंवा चार्जिंग खूप कमी टिकत असेल, तर अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये बॅटरी तपासून घ्या.

Battery बदलण्याची गरज कधी?

Picture Credit: Pinterest

फोनची Battery Health वेळोवेळी तपासल्यास बॅटरीची स्थिती समजू शकते आणि योग्य वेळी देखभाल किंवा बदलाचा निर्णय घेणे सोपे होते.

Battery Health नियमित तपासा

Picture Credit: Pinterest

Range Rover GT ची दमदार एंट्री! पाहा या लक्झरी SUV मध्ये काय आहे खास 

पुढे वाचा