लॅपटॉप खरेदी करण्यापूर्वी सर्वात आधी तुमची गरज लक्षात घ्या.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
लॅपटॉप प्रोसेसरच्या नवीनतम पिढीचा विचार करा, कारण हे प्रोसेसर उत्तम परफॉर्मन्स देतात.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
16 जीबी रॅम आणि 512 जीबी एसएसडी स्टोरेज असलेले मॉडेल तुमच्यासाठी चांगला पर्याय ठरू शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
लॅपटॉपमध्ये कमीत कमी सहा ते आठ तासांचा बॅटरी बॅकअप असणं गरजेचं आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
लॅपटॉपमध्ये चांगल्या अनुभवासाठी फुलएचडी (1920×1080) डिस्प्ले असणं गरजेचं आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
लॅपटॉपचे वजन हलके असावे, ज्यामुळे तो तुम्ही प्रवासात सहज घेऊन जाऊ शकता.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
लॅपटॉपमध्ये लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टिम असल्याची खात्री करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
लॅपटॉपमध्ये यूएसबी-सी, यूएसबी-ए, एचडीएमआइ आणि हेडफोन जॅक आहे का तपासा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)