तुम्ही गाडीचा डॅशबोर्ड कसा स्वच्छ करता?

Automobile

21 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

कारचे सौंदर्य

कारचा डॅशबोर्ड केवळ कारचे सौंदर्य वाढवत नाही.

उलट, योग्य साफसफाई केल्यास त्याचा दर्जा आणि चमकही दीर्घकाळ टिकून राहते. 

दर्जा आणि चमक

डॅशबोर्डवर ठेवलेली नाणी, ग्लास किंवा चार्जर यांसारख्या अनावश्यक वस्तू आधीच काढून बाजूला ठेवा.

अनावश्यक वस्तू 

एका बादलीत कोमट पाणी घ्या आणि त्यात कार वॉश शॅम्पूचे काही थेंब टाकून द्रावण तयार करा.

कसे स्वच्छ करावे?

मायक्रोफायबर काडप शॅम्पूच्या पाण्यात बुडवा आणि ते चांगले पिळून घ्या. जेणेकरुन कापड फक्त किंचित ओलसर राहिल.

स्टेप १

डॅशबोर्डवरील सैल धूळ काढण्यासाठी कोरड्या मायकोफ्रायबर कापडाने साफसफाईला सुरुवात करा.

स्टेप २

कोपऱ्यांतील आणि अरुंद जागांमधील धूळ साफ करण्यासाठी व्हॅक्युम क्लीनरच्या मऊ ब्रशचा वापर करा.

स्टेप ३

तुमची गाडी नेहमी स्वच्छ दिसावी असे तुम्हाला वाटत असेल तर

स्टेप ४

डॅशबोर्डची नियमित स्वच्छता आणि योग्य काळजी घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. 

स्वच्छता आणि योग्य काळजी

