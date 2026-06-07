उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह असलेल्यांनी काय करावे 

Lifestyle

07 june 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

गंभीर समस्या 

उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह दोन्ही एक साथ होणे ही एक गंभीर समस्या मानली जाते.

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हे हृदय आणि किडनीसाठी मोठी समस्या असल्याचे म्हटले जाते.

मोठी समस्या

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योग्य आहार, व्यवस्थित व्यायाम आणि औषधांच्या मदतीने दोन्ही व्यवस्थित ठेवले जाते.

दोन्ही व्यवस्थित ठेवणे 

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मीठ आणि साखरेचे प्रमाण

या दोन्ही गोष्टी असलेल्यांनी मीठ आणि साखरेचे प्रमाण कमी करावे.

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रोज कमीत कमी 30 मिनिटं चालावे किंवा व्यायाम करावा.

चालणे किंवा व्यायाम 

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हिरव्या भाज्या आणि फायबर युक्त जेवण करावे. तसेच तळलेले आणि जंक फूड खाणे टाळावे.

काय खावे

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वजन नियंत्रित ठेवणे 

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वजन नियंत्रित ठेवण्यासाठी रक्तदाब आणि मधुमेह दोन्ही कंट्रोल करण्यासाठी हे फायदेशीर आहे

तपासणी 

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मधुमेह आणि रक्तदानाची नियमितपणे तपासणी करावी

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