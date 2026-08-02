व्हिडिओपासून स्टिकर बनवण्यासाठी गूगल प्ले स्टोअरवर विविध ॲप्स उपलब्ध आहेत.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
तुम्ही व्हॉट्सॲपवरून देखील व्हिडीओपासून स्टिकर तयार करू शकता.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
सर्वात आधी व्हॉट्सॲप ओपन करा आणि कोणतेही एक चॅट उघडा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आता ईमोजीच्या बाजूला दिसणाऱ्या स्टिकर आयकॉनवर क्लिक करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
इथे तुम्हाला क्रिएट स्टिकर पर्याय दिसेल, त्यावर क्लिक करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आता तुमच्यासमोर फोटो गॅलरी ओपन होईल, त्यामधून एक व्हिडीओ निवडा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आता फ्रेम ॲडजस्ट करून स्टिकर क्रिएट करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
हा स्टिकर सेव्ह करून तुम्ही चॅटमध्ये कोणालाही पाठवू शकता.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)